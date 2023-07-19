Своё Фермерство может стать ведущим «цифровым рынком» сельхозживотных

Специалисты маркетплейса сельскохозяйственных товаров Своё Фермерство от Россельхозбанка подвели итоги развития направления животноводства на платформе.

За 2022 год число поставщиков сельскохозяйственных животных на маркетплейсе Своё Фермерство выросло более чем в 10 раз и достигло показателя в 800 организаций по всей России. Наибольшее количество товарных предложений сосредоточено в Южном федеральном округе – более 35%, Центральном федеральном округе – 20%, Сибирском федеральном округе – более 10%. Это обусловлено наиболее благоприятными условиями для разведения определённых видов и пород животных. Например, более 30% предложений о продаже породистых кроликов приходится на Рязанскую область, более 35% предложений в категории крупный рогатый скот приходятся на ЮФО, а Республика Татарстан лидирует в предложениях по сельскохозяйственной птице.

Маркетплейс предоставляет не только предложения о покупке самих животных от проверенных поставщиков, но и племенные репродукторы, которые входят в Государственный племенной регистр. На сегодняшний день на маркетплейсе Своё Фермерство представлено более 400 таких организаций, осуществляющих деятельность в разведении различных животных: от крупного рогатого скота (КРС) до пушных зверей и оленей. На племенные репродукторы приходится более 20% товарных предложений на маркетплейсе.

Помимо непосредственно покупки сельскохозяйственных животных, аграрии могут закрыть все свои потребности в сопутствующих товарных категориях: например, подобрать корма, найти ветеринара или оборудование. На цифровой витрине сервисов представлены агросервисы для повышения эффективности бизнеса и способы их подключения. Среди предложений телеветеринария, учет и отслеживание КРС, мониторинг рождения телят, сервисы по управлению стадом и другие. Есть решения и для рыбоводов: Fishfarm и Fishweb. Наиболее популярным сервисом является «Телеветеринар», на него приходится более 60% запросов от пользователей платформы. Подключив данный сервис, аграрий получает доступ к консультации ветеринара и зоотехника в удаленном формате 24/7. Цифровые технологические решения помогают оптимизировать бизнес-процессы и улучшить финансовые показатели деятельности фермерских хозяйств и агропредприятий.

«На сегодняшний день маркетплейсу Своё Фермерство нет аналогов на российском рынке по количеству товарных предложений в категории животноводство, — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, — Мы привлекаем на платформу лучших поставщиков, участников государственного племенного реестра, гарантируя тем самым не только широкий выбор, но и высокое качество предлагаемых товаров. А сопутствующие товарные категории и представленные на платформе сервисы помогают подойти комплексно к любому запросу аграриев-животноводов. Мы ожидаем, что направление животноводства в дальнейшем будет развиваться еще более активными темпами, а маркетплейс Своё Фермерство прочно закрепит за собой звание главного цифрового рынка сельскохозяйственных животных в стране».

Любой аграрий буквально в два клика может подобрать и оформить заявку на покупку сельскохозяйственных животных в одноименном разделе на платформе Своё Фермерство, а также заказать сопутствующие услуги в разделе «Сервисы». В категории «Сельскохозяйственные животные» на постоянной основе обновляются акционные и скидочные предложения от поставщиков. Сейчас покупателям доступно более 50 предложений о продаже сельхозживотных со скидками, максимальный размер скидки по отдельным позициям достигает 20%.