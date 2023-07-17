Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Группа компаний «Медси»

17 июля 2023 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Группа компаний «Медси» – одной из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. Инвесторам был представлен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 15 лет, офертой через 2,24 года и купонным периодом 91 день.

Сбор книги заявок состоялся 12 июля 2023 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 10,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,03% годовых, при индикативном объеме размещения 3 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, что позволило эмитенту снизить ориентир ставки купона до 10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,81% годовых.

Ранее рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruA+, прогноз «Стабильный».