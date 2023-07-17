Россельхозбанк выступил организатором облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой объемом 30 млрд руб.

17 июля 2023 года ОАО «РЖД» провело размещение облигаций серии 001P-26R со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 31 день, номинальной стоимостью 1 000 руб. По выпуску предусмотрена плавающая ставка купона, привязанная к среднему значению RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Сбор заявок состоялся 12 июля 2023 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял 135 б.п., а первоначальный объем выпуска – 20 млрд руб. Спрос со стороны рыночных инвесторов (банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов) позволил компании снизить ориентир спреда к RUONIA до 130 б.п., что соответствует ставке первого купона 8,60% годовых, а также увеличить объем выпуска до 30 млрд руб.

Россельхозбанк выступил организатором размещения данного выпуска облигаций, продолжая развитие сотрудничества с РЖД на рынках капитала. Ранее банк принимал участие в 8 выпусках облигаций компании общим объемом 279 млрд. руб., в том числе в 3 выпусках бессрочных облигаций объемом 204 млрд руб.