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«Цифра банк» запускает линейку вкладов, разработанную специально для клиентов Private banking

С 20 июля клиенты, обслуживающиеся в рамках пакета Private banking, могут открыть в российских рублях следующие вклады: «Специальный-Прайвет», «Эксклюзивный-Прайвет» и «Исключительный-Прайвет».

Все вклады открываются сроком на 395 дней, ставка и специальные условия выплаты процентов зависят от выбранного продукта.

По вкладу «Исключительный-Прайвет» процентная ставка до 6,20%, допускается пополнение и частичное снятие, а при досрочном закрытии клиент получает часть процентов. Минимальная сумма вклада - 15 млн руб.

Вклад «Эксклюзивный-Прайвет» - классический вклад с минимальной суммой размещения 3 млн рублей и процентной ставкой до 7,20% годовых. Снятие и пополнение вклада не предусмотрено, выплата процентов – ежемесячно с капитализацией.

Вклад «Специальный-Прайвет» открывается с минимальной суммой вклада 3 млн рублей, максимальная сумма – 15 млн рублей. Процентная ставка по вкладу – до 6,00%, доступно частичное снятие и пополнение. Пролонгация вклада не предусмотрена, выплата процентов осуществляется ежемесячно с капитализацией.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам:

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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