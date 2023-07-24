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Лишь 14% семей Иркутской области относятся к среднему классу

К средней прослойке относят 11% российских домохозяйств.

Согласно рейтингу РИА Новости, в Приангарье лишь 13,9% семей относятся к среднему классу. Это домохозяйства, которые имеют жилье, могут купить автомобиль, ездить в отпуск и копить.

Прослойку среднего класса в соседних регионах – Бурятии, Новосибирской области и Красноярском крае – оценили в 8,9%; 9,2%; 19,8%.

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По результатам исследования, в России 11% семей можно отнести к среднему классу. В 2022 году его доля составляла 11,5%, а в 2019-м – 14,2%. Эксперты связывают это понижение с экономическими потрясениями из-за пандемии и санкциями.

Среди регионов разница в доле среднего класса остается очень высокой, отмечают аналитики. В регионе-лидере чуть менее 40% семей можно отнести к среднему классу, тогда как у аутсайдера эта доля в 30 раз меньше.

Лидером рейтинга стал ЯНАО, где 39,2% семей могут считаться средним классом. Высокие значения также наблюдались на Чукотке (32,5%), в Магаданской области (31,9%), Москве (30%) и Сахалинской области (28,7%).

В нижней части рейтинга расположились: Кабардино-Балкария (2,7%), Дагестан (2,6%), Калмыкия (2,2%), Чечня (1,7%) и Ингушетия (1,4%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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