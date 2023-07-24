Банк «Открытие» запустил сервис безналичных чаевых

С помощью нового сервиса клиенты предприятий сферы услуг могут оставить благодарность за хорошее обслуживание вместе с оплатой основного чека, без дополнительного ввода карточных данных и переходов по ссылкам. Для пользователей эквайринга банка «Открытие» подключение и настройка услуги бесплатны.

Клиенты кафе, ресторанов, парикмахерских и других предприятий могут оставить чаевые через терминал при помощи карты или любого мобильного кошелька на смартфоне. Оплата чаевых проводится на желаемую гостем сумму и моментально зачисляется на счет сотрудника торговой точки.

Чтобы подключить сервис, пользователям эквайринга «Открытия» нужно лишь отправить заявку в банк на бесплатную настройку оборудования и затем привязать карты своих сотрудников для получения безналичных чаевых.

«Сервис позволяет гостям любых заведений оставить благодарность персоналу моментально и без дополнительных действий. Не нужно сканировать QR-коды, переходить по ссылкам и вводить данные карты – чаевые списываются как любой другой платеж и перечисляются на счет карты сотрудника предприятия, – отмечает Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие». – Это максимально удобно для сотрудников предприятий, ведь они получают деньги сразу на свои банковские карты, без необходимости выводить их из сторонних сервисов. Самим компаниям наш новый сервис поможет повысить лояльность персонала без дополнительных затрат».