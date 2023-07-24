40% иркутян, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие иркутяне, работающие на условиях полной или частичной удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (40%). 39% подчинятся приказу. Еще 21% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (66%).

Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (52%).

Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (56% против 33% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».