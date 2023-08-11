Марина Хрипунова: «Dомашний увеличил собственное производство в 40 раз»

Генеральный директор канала Dомашний Марина Хрипунова побывала в Иркутске. В интервью порталу SIA.RU она рассказала о стратегии, которая привела к успеху, росте собственного производства и будущих проектах.

«Отказываемся от закупок, производим свое»

Марина, предлагаю начать с вашего визита в Иркутск. Что вас сюда привело?

– В рамках ежегодных турне по регионам России мы посещаем 8-10 крупных городов, в основном, это миллионники, чтобы презентовать возможности нашего канала потенциальным рекламодателям: рассказываем о преимуществах размещения рекламы на «нейтральном» канале в наше непростое время. Традиционно, летом в расписании появляется Иркутск.

В последнее время Dомашний значительно увеличил темпы производства собственных сериалов. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело?

– Много лет Dомашний повторял у себя в эфире сериальные проекты больших каналов – «Первого» и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. За последние 6 лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас уже 80% эфира занимают проекты собственного производства, а остальные 20% – это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему пришли к такому решению?

– Когда мы производим самостоятельно, можем себе позволить делать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученными сюжетами – «горячую мелодраму». И, как показали события последних лет, – это отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли, и за 6 лет мы «перепрыгнули» с девятого места на четвертое среди всех каналов по женской аудитории.

Вы вывели свой собственный рецепт «идеальной мелодрамы»? Какой она должна быть?

– Правила у нас очень простые: мы начинаем в 20:00, а новости на больших каналах – в 21:00. То есть к тому моменту, когда начнут показывать новости, героиня сериала должна очень быстро, буквально в первые 10-15 минут серии, начать страдать. Мы требуем, чтобы редакторы и продюсеры следили за этим. Героиню должны очень сильно обидеть люди или обстоятельства, чтобы у зрителей было желание смотреть, что произойдет дальше. Зрительница хочет узнать, восторжествует ли справедливость. К тому моменту, когда на больших каналах стартуют новости, а потом уже и их сериальные линейки, наша зрительница уже не может отвлечься.

Если говорить о «движке», то героиня страдает в начале первой серии, во второй и третьей – она должна приближаться к счастью и отдаляться от него. То есть счастье не может свалиться на нее с небес: это не может быть ни выигрыш в лотерею, ни наследство, ни какой-то внезапно объявившийся полюбивший её принц. Героиня должна это счастье именно выстрадать. Это на самом деле близко нашей целевой аудитории. И, соответственно, в конце четвертой серии, на ночь глядя, примерно к 23:30, героиня догоняет свое счастье. А наша зрительница счастливая ложится спать с желанием снова включить Doмашний на следующий день в 20:00.

Может ли быть на Dомашнем сериал, когда за четыре серии хэппи-энда не произойдёт?

– Нет, мы не играем в эти игры. Для этого есть онлайн-платформы. Я все-таки уверена, что телевидение, особенно эфирное – это дело массовое. Почитайте русские народные сказки – не бывает у нас историй без хэппи-энда. Всегда есть борьба, страдание, но с наградой в конце. То же самое касается открытых финалов. Таких у нас точно не может быть.

Есть ли у вас табуированные темы в контенте?

– Я не готова сказать, что есть какая-то конкретная табуированная тема, которую мы точно не будем брать. Возможно, мы избегаем некой излишне жёлтой или чернушной тональности. По тематике у нас нет жесткого ограничения. Наоборот, возможны социальные сюжеты: женщина может быть больна тяжёлой болезнью; или у нее ребёнок со сложным поведением; она может быть любовницей, не придерживаться в какой-то момент традиционных семейных ценностей, пройти через эту историю и обрести счастье в конце.

Анализируя премьерные сериалы, мы смотрим, как на них реагирует аудитория. Все зрительницы, неважно откуда они, считают, что счастье женщины – это обрести мужчину. Большинство не мыслит своего личного хеппи-энда без этого.

Чем будете удивлять зрителей осенью?

– С 4 сентября в вечернем прайме будет 100 новых 4-серийных проектов собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сквозь слезы к счастью». Каждый будний день за четыре серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете нас в 20.00 - попадаете на новую мелодраму.

«Турецкие сериалы – страсти в чистом виде»

Dомашний много лет транслирует турецкие сериалы, почему они так популярны и по каким критериям вы выбираете контент?

– У Турции отличная фабрика контента, они снимают сериалы на высоком уровне. Интересные всем? Спорный вопрос. У них своя специфика. Турецкий контент – это страсти в чистом виде. Наверное, это то, чего нам не хватает в нашей рациональной, прагматичной жизни. Dомашнему удалось привлечь и взрастить аудиторию, которой интересно смотреть такие проекты.

Чтобы правильно выбрать сериал к показу на ТВ, мы руководствуемся многими критериями, но и прислушиваемся к интуиции. Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня – борцом, финал – счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

Какие турецкие сериалы можно будет посмотреть на вашем канале в ближайшее время?

– С 9 сентября по выходным в 20:00 в эфир выйдет новый сериал «Яркое пламя». Это драматическая история трех женщин, жизнь которых навсегда изменил страшный пожар, возникший во время светского приема. Для каждой из них трагедия стала возможностью начать жизнь с чистого листа. Девушкам поневоле пришлось переосмыслить свою жизнь, добиться справедливости и найти настоящую любовь.

Экспериментировали ли вы когда-нибудь с интересами аудитории, не будучи уверенной, понравится ли проект или нет?

– Я человек в большей степени осторожный. К тому же у меня есть некие внутренние правила: разрабатывая новые продукты, мы не трогаем то, что работает. Например, 90% наших проектов – традиционные, а 10% – экспериментальные вещи. Жанр, излюбленный и проверенный, приносящий нам рейтинги, – это мелодрама. Сейчас мы совсем немного пробуем экспериментировать с ромкомом. Посмотрим, как это будет оценено.

«Пандемия привела на канал молодую аудиторию»

Сейчас все каналы хотят привлечь молодую аудиторию, в ней заинтересованы рекламодатели, а вы?

– Конечно. Мы хотим сделать аудиторию более привлекательной для рекламодателей, омолодить ее. Первый приток молодой аудитории мы заметили еще во время пандемии, тогда мы все оказались запертыми и были вынуждены искать интересный контент. В первом полугодии 2023 года Dомашний вновь увеличил объемы собственного сериального производства и начал экспериментировать с палитрой жанров. Канал привлекает к своим проектам новые лица – юных актеров - и помимо надежной, беспроигрышной мелодрамы, пробует снимать ромкомы, благодаря чему обеспечивает себе прирост молодой аудитории. В осеннем сезоне на канале запланировано 100 премьер собственного производства, их которых 20 – в жанре романтическая комедия. Если обратиться к цифрам: в аудитории "Женщины 14-44 лет" прирост к прошлому году составил 6,5%, в аудитории "Женщины 18-45 лет" +8%. В 2023 году Dомашний занимает 4 место среди всех каналов по аудиториям "Женщины 14-44 лет" и "Женщины 18-45 лет".

А чем отличаются проекты для аудитории помоложе?

– Отличия присутствуют не в жанровом наполнении, а вообще в принципе смотрения. Для более возрастной аудитории характерно фоновое, медленное смотрение. Женщина может, например, отвернуться во время просмотра. В сериале должны быть четко проговорены диалоги, чтобы зрительница обязательно все понимала. У нас не очень хорошо смотрят истории слишком динамичные, криминальные, слишком закрученные, детективные. Но это опять же связано с фоновостью смотрения. Наверное, это основное отличие смотрения молодой аудитории от аудитории более возрастной.