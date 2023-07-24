1,35 млн рублей составил средний размер автокредита в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,35 млн руб., увеличившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне 2022 года – 1,21 млн руб.).

В то же время в сравнении с предыдущим месяцем средний размер чека автокредита практически не изменился, его рост составил всего 0,2% (в мае 2023 года – 1,35 млн руб.). Стоит отметить, что данный показатель растет уже пять месяцев подряд, и является наивысшим с начала 2022 года.

В июне 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,89 млн руб.),

Московской обл. (1,64 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,62 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,51 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,44 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Удмуртская Республика (+26,0%),

Вологодская обл. (+23,8%),

Республика Татарстан (+23,7%),

Республика Башкортостан (+23,7%),

Оренбургская обл. (+18,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 9,0% и на 11,1% соответственно.

«С начала года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос почти на 15%, а в июне было зафиксировано наивысшее значение данного показателя с начала 2022 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В числе прочего, росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».