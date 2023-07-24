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Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A.ru со «Стабильным» прогнозом. Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.

При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.

Ранее, в июне 2023 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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