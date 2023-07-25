"Илим" обсуждает расширение экспорта в Китай

Генконсул России в Шэньяне (КНР) и руководство Группы "Илим" обсудили будущее экспорта в Китай. Недавно компания открыла новый целлюлозно-картонный комбинат в городе Усть-Илимск Иркутской области.

20 июля 2023 года состоялась рабочая встреча Генконсула России в Шэньяне (КНР) Сергея Черненко с временно исполняющим обязанности генерального директора Группы «Илим» Алексеем Черняевым и вице-президентом по региону Азии, главой Пекинского представительства компании в Китае Александром Лыхиным.

Стороны обсудили перспективы расширения присутствия компании на китайском рынке и увеличение экспорта целлюлозно-бумажной продукции в регион. Вопросы рассматривались в контексте открытия нового целлюлозно-картонного комбината Группы «Илим» в Усть-Илимске и развития сотрудничества с партнерами в городе Даляне, заинтересованными в закупках российских материалов для изготовления упаковки.

2022 год стал рекордным для компании по поставке продукции в КНР – 1,72 млн тонн. После открытия ЦКК объем продаж к 2025 году увеличится на 40% до 2,4 млн тонн. Объем инвестиций в проект «Большой Усть-Илимск» составил 93 млрд руб. Новый ЦКК станет не только самым мощным, но и самым высокотехнологичным на рынке. Комбинат уже производит первые пробные партии продукции, а полномасштабный пуск запланирован на начало сентября этого года.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о падении цен на пиломатериалы более чем на 25% год к году. Как следует из отчета WhatWood, цены на пиломатериалы на основном для России экспортном рынке — в Китае — находятся на грани рентабельности, а для многих компаний уже ниже этого уровня.