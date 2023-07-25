Число вакансий в розничных сетях Иркутской области выросло на 38%

Эксперты hh.ru проанализировали спрос на персонал в сфере розничной торговли в стране и Иркутской области, и выяснили, в каких специалистах нуждаются работодатели и сколько готовы платить.

Работодатели из сферы розничной торговли входят в десятку самых активных – по итогам июня на них приходится 8% от всех актуальных предложений о работе в Иркутской области, и это 7 место (из 26) по объему вакансий в регионе. В целом по стране: 11% и 6 место среди всех профсфер.

При этом, если сравнивать количество вакансий в рознице в июне 2022 и июне 2023 года – их объем вырос в регионе на 38% (в целом по стране на +59%).

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», лидерами среди розничных сетей и ретейлеров по количеству открытых вакансий в 1 пг. 2023 года в отрасли розничной торговли в Иркутской области стали «Пятёрочка», «Слата», «Сеть универсамов Удача», «Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS», «Командор, сеть супермаркетов», «Бристоль, сеть магазинов», «Сеть магазинов Народный», «Алкогольная компания Ретро», «Глория Джинс», «Байкал-Мода».

Напротив, интерес соискателей к работе в ретейле снижается: в июне этого года в области было открыто на 17% меньше резюме, чем годом ранее, и этот тренд совпадает с общероссийским (-21% резюме за указанный период).

Разрыв между потребностями работодателей и предложением от кандидатов растет, об этом свидетельствует динамика hh.индекса, который в июне этого года достиг рекордно низкого показателя в Иркутской области – 2,5 резюме на вакансию (при норме – 4.0–7.9 резюме на вакансию). В целом по стране конкуренция за людей в сфере розничной торговли более жесткая: индекс составил 1,8 резюме на вакансию.

В связи с ростом конкуренции за персонал растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат в розничной торговле в регионе составлял 30,5 – 48,2 тыс. рублей, а уже в первом полугодии 2023 он зафиксирован на уровне 34,4 – 51,7 тыс. рублей.

Больше всего работодатели из розничной торговли нуждаются в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах – на них приходится 66% вакансий в данном направлении. Средние зарплатные предложения в России для продавцов составляют сейчас 31 400 – 51 724 рублей. Еще 12% предложений о работе приходится на администраторов магазина или торгового зала (36 206 – 53 891 рублей), а 9% – на вакансии для директоров магазинов и сетей магазинов (50 000 – 80 460 рублей). В топ-5 наиболее востребованных специалистов также вошли мерчандайзеры (зарплатный диапазон 31 034 - 51 724 рублей) и товароведы (36 782 - 52 900 рублей).

Вход в профессию в ретейле достаточно прост: в 50% случаев компании ищут кандидатов без опыта работы. Еще 42% предложений требуют опыта от 1 до 3 лет, а более 3 лет – только в 8% вакансий.