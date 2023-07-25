Путин подписал закон о запрете смены пола

Браки лиц, сменивших пол, теперь признаны недействительными. Об этом пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает аннулирование брака, в случае если один из супругов сменил пол. Также сменившим пол будет запрещено усыновлять детей. На лиц, изменивших пол до дня вступления закона в силу, нормы распространяться не будут.