Началась регистрация на экомарафон экологического проекта «360» в Телеграм и ВКонтакте

С 26 июля течение 21 дня участники будут выполнять задания от чат-бота Нерпы – маскота проекта.

Все они направлены на развитие полезных экопривычек и отказ от одноразового пластика, который в последние годы стал одним из основных источников загрязнения почвы и водоемов. Полученные баллы можно будет обменять на призы в магазине марафона — это кружки для напитков с собой, сумки-шоперы, термосы и другие вещи для экологичной жизни с символикой проекта «360».

Марафон поможет узнать, как обходиться без одноразовых вещей и чем их можно заменить. Нерпа расскажет, как использовать меньше пластика или вовсе от него отказаться, а также дать предметам из этого материала вторую жизнь.

Регистрация продлится до 7 августа включительно, а онлайн-экомарафон будет проходить до 15 августа. Чтобы зарегистрироваться, нужно активировать бота в Телеграме (нажать «Начать») или во ВКонтакте (написать слово «участвую»). При регистрации в Телеграме надо указать свой профиль в ВКонтакте — магазин призов будет работать только в этой соцсети.

В этом году марафон проходит уже в четвертый раз, а его продолжительность в три недели обусловлена тем, что новые привычки закрепляются в нашей жизни через 21 день. С 2020 года участниками марафона стали больше 3000 человек из разных регионов России. Подробнее о правилах проведения марафона можно узнать на сайте.

Волонтерский проект «360» – это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс» по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. Инициатором проекта был основатель компании и общественник Олег Дерипаска, который считает запрет пластика необходимым условием сохранения Байкала. Проект включает в себя экоакции в регионах России, где работает Эн+, а также онлайн-экомарафон.