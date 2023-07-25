Россия может выйти из международного соглашения о радиочастотах

В РФ разработают и утвердят программу обеспечения информационной безопасности в сфере связи и телерадиовещания в приграничных районах, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Согласно этому соглашению, страны, в частности, обязуются не направлять антенны на территорию сопредельного государства и не использовать передатчики в определенных ТВ-каналах в приграничных районах, что обеспечивает возможность использовать эти каналы в таких областях для соседних государств.

Подлинность протокола подтвердили два источника «Известий», знакомых с ходом его подготовки. Он уже разослан в федеральные органы исполнительной власти, сейчас идет этап согласования с ними, утверждает один из собеседников. Финальная версия документа может быть утверждена на совещании под руководством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе, добавил источник в совете.