Банкоматы перестали принимать доллары и евро

Крупные банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, выяснили «Известия».

Российские кредитные организации стали закрывать возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы. В АТМ «Сбера» такой функции нет, сообщили в call-центре банка и подтвердили «Известиям» в его пресс-службе. В ВТБ клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через устройства самообслуживания с 19 апреля прошлого года, уточнили в call-центре банка. Информацию также подтвердили в пресс-службе.

Только рубли также принимают банкоматы «Открытия», подчеркнули в его call-центре и в пресс-службе.

В Райффайзенбанке положить валюту через АТМ нельзя с начала весны этого года, рассказали в call-центре кредитной организации. Об ограничении аналогичной функции с 9 марта 2023 года сообщили и в службе поддержки Юникредитбанка.