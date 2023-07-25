Прогноз: Индекс МосБиржи может преодолеть отметку в 3000 п.

В понедельник индекс МосБиржи вернулся в районе 2950 п., отыграв значительную часть потерь прошлой недели. Котировки находятся около годовых максимумов и в шаге от сильного технического сопротивления в 3000 п., которое может быть преодолено за счёт акций нефтяников, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

При этом голубые фишки по динамике отстают от акций компаний средней и малой капитализации. Аналитики БКС отмечают массу резких движений в акциях третьего эшелона.

– Наблюдаются выстрелы без новостей во многих неликвидных бумагах. Часто это представители электроэнергетики. На прошлой неделе мы уже выделяли эту тенденцию и описывали в отдельном материале. Мосбиржа борется с такими импульсами путем запуска дискретных аукционов, – подчеркивают эксперты.

По индексу МосБиржи наблюдается положительная техническая картина. Тренд остается восходящим. Фактор локального укрепления рубля и жесткой пятничной риторики ЦБ РФ вчера не оказали негативного влияния на акции. Ближайшая цель по индексу находится на 3000 п. Этот же рубеж выступает очевидным уровнем сопротивления.

– Важную поддержку российскому рынку накануне оказал сырьевой фактор. Цены на нефть Brent выросли на 2,5% и сейчас на максимальных значениях за три месяца. Вероятно, подтверждаются ожидания того, что из-за действий ОПЕК+ происходит постепенное реальное смещение баланса в сторону дефицита. И эта ситуация только усилится к концу лета. Так что пространство для роста нефтяных котировок сохраняется. По Brent следующие цели могут быть в районе $87–90 за баррель, – считают эксперты БКС.

Отскок нефти пока не замечается валютным рынком. На взгляд аналитиков, это временное явление.

– Реперной точкой в паре USD/RUB способна выступить отметка 90. При спуске курса ниже нее движение лишь ускорится, – резюмируют эксперты БКС.