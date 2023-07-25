Иркутские верфи строят первые в России корабли из алюминия

Мечта футурологов – скоростной и вместительный катамаран на подводных крыльях – стал реальностью благодаря современным отечественным технологиям и новейшему алюминиевому сплаву 1581. Об этом рассказали в Алюминиевой Ассоциации.

О том, как на иркутской верфи строят первые в России пассажирские катамараны с системой подводных крыльев, рассказывается в новом фильме цикла «Сделано в России» на телеканале РБК.

В кадр также попали стремительные обводы алюминиевых корпусов «Метеоров» – новейших судов на подводных крыльях, на производстве которых специализируются в Нижегородской области.

На судоверфи в самой западной части страны, Калининграде, съемочная группа РБК отсняла производство прогулочных трамвайчиков на электрическом ходу «Соталия» и «Иния», первый из них уже совершает рейсы от Кремля до Стрелки в Нижнем Новгороде.

«Бонусом для зрителей станут завораживающие виды бескрайних водных просторов Ангары, Байкала, Волги и Калининградского залива, на которые выходят или уже вышли новейшие суда с алюминиевыми сплавами в конструкции», – комментируют в ассоциации.