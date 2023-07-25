Объем выдач IT-ипотек вырос в 2,5 раза

Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023-го выросли почти в 2,5 раза – за этот период было оформлено 10,7 тыс. кредитов на 93,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ.

С момента запуска IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей, сообщили в ДОМ.РФ. При этом в первом полугодии 2023-го россияне оформили 10,8 тыс. таких кредитов на 93,2 млрд. Это почти в 2,5 раза больше, чем во втором полугодии 2022-го, когда было выдано 4,2 тыс. ипотек на 38,6 млрд рублей.

В 2022 году IT-ипотека составила 0,4% от общего количества и 1% от объема выдачи по всем льготным программам жилищного кредитования, а в январе-мае 2023-го – уже 1,3% и 2,9% соответственно, уточнили в ДОМ.РФ.

Значительная часть от всех выданных по этой программе ипотек приходится на Сбербанк. Там с мая 2022-го оформили 8,2 тыс. жилищных кредитов для IT-специалистов на 61,6 млрд рублей. При этом доля льготной программы среди всех оформленных в «Сбере» жилищных займов составляет более 1,1%.