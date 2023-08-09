11 отелей в Иркутске для бизнес-туристов и VIP-гостей

Туристы премиум-класса все чаще посещают Иркутск с деловыми и туристическими целями. Однако отелей, соответствующих запросам бизнес-туристов – 4 или 5*, большой номерной фонд, развитая инфраструктура для деловых мероприятий и отдыха – в нашем городе не так много. Газета Дело подготовила обзор самых интересных, на наш взгляд, отелей – как новых, так и давно себя зарекомендовавших, с удачным расположением и разнообразными сервисами.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Как известно, бизнес-туристы и VIP-гости предпочитают выбирать отели 5*.

Но их в Иркутске – буквально по пальцам пересчитать, причем пока этот класс представлен небольшими бутик-отелями с малым номерным фондом. Впрочем, скоро ситуация начнет меняться: в конце 2023-го – начале 2024-го первых гостей должен принять новый пятизвездочный отель «Курбатов» (проект Эн+). В дальнейшем планируется открытие еще одного отеля 5* – в здании «Востсибугля».

С сегментом 4* в Иркутске дела обстоят получше: этот статус в нашем городе имеют порядка двадцати отелей. Но и они далеко не всегда могут удовлетворить требования бизнес-туристов, которым важны удачное расположение, хорошие рестораны, удобные переговорные и конференц-залы. Кроме того, для размещения деловых делегаций, как правило, требуется немалый номерной фонд, а крупных отелей в Иркутске не так много (семь гостиниц располагают фондом свыше 100 номеров, десять – от 50 до 100 номеров). В этом случае на помощь приходят крупные сетевые «тройки» – их мы также включили в наш обзор.

1. Отель «Амурский», 5*

Количество номеров: 17

Расположение: центр города, улица Ленина

Сайт: amurskiyhotel.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Амурский» – бутик-отель, первым в Иркутске получивший «пять звезд». Эта небольшая гостиница расположена в центре города, в отреставрированном старинном здании. Почти все достопримечательности – в пешей доступности.

Отель располагает 17 просторными номерами с арочными окнами, высокими потолками и дубовыми полами, ванные комнаты отделаны камнем. Сами номера выполнены в классическом стиле в теплых светлых тонах, в интерьере сочетаются изысканность и домашний уют. Шумоизоляция в отеле хорошая, однако некоторые гости сетуют на вибрацию от трамваев (окна гостиницы выходят на пути).

На первом этаже «Амурского» расположен стейк-хаус Asador, в котором можно заказать блюда русской и европейской кухни, а также попробовать мясо различной степени прожарки, приготовленное в хоспере – закрытой печи на древесных углях. Имеется небольшая, но оборудованная всем необходимым комната для переговоров. Для отдыха предусмотрена спа-зона с мини-спортзалом, маленьким бассейном, солевой комнатой, хамамом и душем. У отеля есть своя небольшая парковка. В целом это стильный, уютный, комфортный, миниатюрный бутик-отель.

2. Отель History, 5*

Количество номеров: 40

Расположение: центр города, рядом с историческим 130-м кварталом

Сайт: history38.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

History – еще один пятизвездочный бутик-отель (на 40 номеров), расположенный в центре Иркутска, рядом со 130-м кварталом. History открылся относительно недавно – три года назад. Небольшое пятиэтажное здание, выполненное в стиле модерн, было построено с нуля. Дизайнерская фишка – круглое окно в виде часов.

Интерьер отеля выполнен в стиле «неоклассика»: ломаные потолки, окна в пол, строгий гостиничный дизайн, хорошая мебель, просторные ванные комнаты с отделкой под камень. Отель стал призером международного архитектурного конкурса Baumit Life Challenge, завоевав второе место в номинации «Лучшее нежилое здание».

В отеле есть конференц-зал, своя парковка и отличный ресторан Le Chef. Сильная сторона History – спа-комплекс, который популярен не только у постояльцев, но и у иркутян. Бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал – этим, казалось бы, уже не удивить. Но в History весь дизайн спа «сквозит» релаксом – даже бассейн – со звездным небом.

3. Отель с рабочим названием «Курбатов», 5*

Количество номеров: 80

Расположение: центр города, набережная реки Ангары

Сайт: в разработке

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В конце 2023-го – начале 2024 года в Иркутске планируется открытие новой пятизвездочной гостиницы под рабочим названием «Курбатов». Комплекс уже построен на берегу реки Ангары (у Глазковского моста), рядом с восстановленными Курбатовскими банями. Инвестор проекта – Эн+.

В настоящее время ведутся отделочные работы. Исторический облик Курбатовских бань сохранен, фасады отеля «Курбатов» будут им соответствовать. Это будет первый относительно крупный пятизвездочный отель: он рассчитан на 80 номеров разного уровня. Интерьеры планируются в стилях лофт, модерн, классика, скандинавия и даже авангард.

На первых этажах отеля расположатся ресторан, лобби-бар, кофейня и парикмахерская. Будет также деловая зона с конференц-залом. Главной же фишкой объекта станет спа-направление: традиции исторического для Иркутска банного комплекса найдут в «Курбатове» новое воплощение.

4. Отель «Иркутск Сити Центр», 4*

Количество номеров: 208

Расположение: центр города, ул. Чкалова

Сайт: eastlandhotels.com

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Иркутск Сити Центр» – в прошлом Marriott – первый сетевой отель в Иркутске. Это большая гостиница 4* на 208 номеров 8 разных категорий. Интерьер в классическом стиле, ничего лишнего. Есть ресторан Mesto Vstrechi, предлагающий завтраки по меню или в формате «шведский стол», также здесь можно пообедать по меню бизнес-ланча. Круглосуточно работает Cedar lounge bar.

Отель предоставляет своим клиентам парковку, бесплатный фитнес-центр, тренажерный зал. Прямо в здании расположен минимаркет. Есть экскурсионное бюро, в котором можно подобрать интересные экскурсии, заказать трансфер или взять на прокат автомобиль.

В «Иркутск Сити Центре» постоянно проводятся деловые мероприятия, конференции и форумы разного уровня. Отель славится своими конференц-залами разного размера и очень популярен не только у деловых туристов, но и у регионального бизнеса и власти.

5. Отель Sayen, 4*

Количество номеров: 25

Расположение: центр города, ул. Карла Маркса

Сайт: sayen.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Sayen был открыт более 10 лет назад и вполне мог бы претендовать и на 5*, но в отеле нет бассейна, хотя спа-комплекс – очень хороший. Отель находится в центре города, между улицами Карла Маркса и Горького. Место тихое, красивое.

Дизайн отеля разработал японский архитектор Шигео Накамура (Токио). Само название взято из японского языка («sayen» в переводе означает «прекрасный цветущий сад»). Гостиница располагает 25 просторными номерами – с балконом или без. Японский строгий стиль – во всем: в архитектуре, интерьере. В 2015 году отель стал победителем премии Travellers' Choice в категории «Лучшее обслуживание». Отель известен, пожалуй, одними из лучших ресторанов в Иркутске: в «Киото» можно отведать блюда японской кухни, в «Стрижах» – авторской и классической.

Отель, пожалуй, больше подходит для деловых людей, чем для семейного отдыха. Есть спа-салон, комната для переговоров, а в номерах – специальные рабочие зоны. Sayen позиционирует себя как высокотехнологичная гостиница: в номерах отеля установлена система «умного дома» (удаленное управление светом, шторами, температурой, климатом, вызовом персонала и т.п.). Впрочем, не всем постояльцам близки новые технологии, некоторые не успевают их освоить за короткое время пребывания в гостинице.

6. Отель BaikalForest, 4*

Количество номеров: 73

Расположение: ул. Советская, в 10 минутах от 130-го квартала

Сайт: baikalforest.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Довольно необычный для «четырех звезд» отель открылся в Иркутске относительно недавно. Находится практически в центре города – на седьмом этаже торгово-развлекательного комплекса «Новый». В шаговой доступности – 130-й квартал, музеи, близко аэропорт.

На протяженном седьмом этаже разместились 73 номера, из которых 49 – категории делюкс, и ресторан. Номера – просторные, с панорамными окнами. Вид на седьмом этаже особенно хорош: весь город – как на ладони. Есть в отеле конференц-зал и банкетный зал. Дизайн – классический для отелей, но с элементами местного колорита: в зоне лобби – схема Байкала, на стенах – картины из бересты, в ресторане с потолка спускаются ветви деревьев, а в меню представлены блюда из дичи.

Своего бассейна у отеля нет, зато в здании развлекательного комплекса находится X-FIT (сеть фитнес-клубов в России). За дополнительную плату можно посетить тренажерный зал, бассейн (их три) сауну, хамам. Трудности у постояльцев могут возникнуть разве что с парковкой: действующая практически всегда занята.

7. Отель «Байкал – Северное море», 4*

Количество номеров: 120

Расположение: берег Ангары, ул. Дальневосточная

Сайт: northseahotel.com

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Отель 4* на 120 номеров, которые могут принять одновременно до 240 человек, открылся в 2016 году. Гостиница находится на берегу Ангары, но на удалении от центра – до основных достопримечательностей пешком не дойти.

Изначально «Байкал – Северное море» был ориентирован на зарубежных туристов, в частности на граждан Китая. Холл гостиницы – просторный с высокими ступенчатыми потолками и шикарными люстрами, отделка камнем, резная мебель. Постояльцы часто отмечают обилие золота в отделке, поэтому сравнивают отель с театром или музеем.

В отеле есть два ресторана – на восьмом и девятом этажах, с большими панорамными окнами. Представлены блюда средиземноморской и европейской кухни. Предусмотрены VIP-зоны с авторским дизайном. Имеется также банкетный зал для торжеств, конференц-зал, SPA-комплекс, состоящий из двух независимых банных комплексов с бассейнами, большая охраняемая парковка, теплые гаражи. Задействована и крыша здания, где часто проводятся различные мероприятия и свадебные торжества.

8. Отель «Тайга», 4*

Количество номеров: 44

Расположение: центр города, недалеко от набережной и сквера Кирова

Сайт: taigahotel.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Небольшая гостиница 4* в центре города, на улице Сурикова, открылась два года назад. Внешне не отличается от офисных зданий, внутри же – довольно оригинальный авторский дизайн, много зеленого цвета (все его оттенки), вкрапления дерева в интерьер.

В «Тайге» 44 номера разной категории. Есть семейные номера, а в джуниар-сюит – необычная для гостиниц круглая кровать и открытая ванна. В отеле работает свой ресторан. Имеется конференц-зал, детский уголок, охраняемая парковка, финская сауна и хамам с купелью.

9. Гостиница «Ангара», 3*

Количество номеров: 300

Расположение: центр города, сквер Кирова

Сайт: angarahotel.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Старейший отель Иркутска, получивший «три звезды». Расположен на сквере Кирова, рядом с администрациями города и области, историческими памятниками.

Семиэтажный комплекс построен еще в советское время. Рассчитан на 300 номеров общей вместимостью 502 человека. Есть стандартные одноместные номера, люкс и полулюкс. Интерьер – в классическом стиле. Несмотря на обновление гостиницы, отголоски советской постройки остались: те же номера – небольшие.

Ресторан – просторный, завтраки включены в стоимость номера. Пожалуй, «Ангара» – единственная гостиница в городе, которая предлагает завтраки с трех часов ночи. Для туристов, планирующих ранние экскурсии, это очень удобно. В гостинице три ресторана: «Фламинго» (европейская кухня), «Пекинская утка» (китайская) и The London Pub. В комплексе есть лобби-бар, конференц-зал на 55 человек, комната переговоров, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб и охраняемая парковка.

10. Гостиница «Иркутск», 3*

Количество номеров: 163

Расположение: центр города, набережная Ангары

Сайт: irkutsk-hotel.ru

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Еще одна гостиница (бывший «Интурист») в Иркутске, построенная в советское время на берегу реки Ангары. В пешей доступности – основные достопримечательности города, в двух шагах – красивая набережная. Со сменой названия в гостинице была проведена полная реконструкция: реновированы номера, модернизировано все оборудование.

Девятиэтажный гостиничный комплекс располагает 163 номерами разной категории. Есть полулюкс (порядка 40 номеров), три варианта люкса (9 номеров). Номера достаточно просторные, с хорошей мебелью, интерьер классический, разбавленный синим цветом, а вот санузлы – тесноваты. Зато вид из окна, если оно выходит на Ангару, прекрасный.

В гостиничном комплексе есть лобби-бар, уютный Chickeast Bar, кафе Istory, в котором можно заказать индивидуальные завтраки и бизнес-ланчи, ресторан «Иркутск» с панорамными окнами на Ангару, в меню которого включены байкальские деликатесы. К услугам постояльцев – тренажерный зал, фитнес-центр, кабинет массажа, солярий, спа-салон, детская игровая площадка. Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет хорошо оборудованный конференц-зал.

11. Отель «Ибис», 3*

Количество номеров: 128

Расположение: центр города, рядом с набережной Ангары

Сайт: ibisirkutsk.ru

Известная международная сеть отелей «Ибис» появилась в Иркутске недавно. Расположена трехзвездочная гостиница в центре города, рядом с набережной Ангары.

В отеле – 128 компактных номеров, включая три номера для людей с ограниченными возможностями, 26 категории «Улучшенный» и один «Семейный». Номера небольшие, но интерьер продуман хорошо – все необходимое расположено компактно, удобно. Дизайн яркий, современный, много красного цвета. Завтраки включены в стоимость проживания.

В отеле есть два конференц-зала, ресторан, организованный в формате open space, с европейской и русской кухней, а также местными деликатесами. Крыша оборудована для проведения различных мероприятий.