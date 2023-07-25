ОФЗ падают в цене

На 2% – минимум с начала октября прошлого года. Об этом пишут «Известия».

21 июля Банк России повысил ключевую ставку рефинансирования на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 8,5% годовых. Решение о повышении ставки было ожидаемым, вопрос заключался лишь в его масштабах. Практика показала, что опасения инвесторов по поводу жесткой реакции ЦБ на ускорение инфляции и сильное падение рубля были более чем справедливы.

Этот шаг сказался на всем отечественном фондовом рынке, но в первую очередь ударил по государственным облигациям. По словам персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Филиппа Оринича, снижение их котировок объяснялось тем, что рынок уже заблаговременно оценил перспективы повышения ставки по принципу «продавай на слухах, покупай на новостях».

– При повышении процентных ставок рынок ждет увеличения доходностей, которое может быть достигнуто именно за счет снижения цен облигаций. Так как в индекс RGBI заложены цены средних и длинных ОФЗ, которые являются наиболее чувствительными к изменениям процентных ставок, то, соответственно, на фоне повышения ставок и снижения цен на облигации падает и индекс, – пояснил эксперт.