Кредит наличными от АТБ вошел в топ-5 выгодных предложений для пенсионеров

Аналитики Выберу.ру подготовили июльский рейтинг с лучшими кредитами для пенсионеров. Кредит наличными Азиатско-Тихоокеанского банка занял 5-е место.

При оценке редакция обращала внимание не только на величину процентной ставки, но и на срок кредитования и максимальную сумму. Ключевыми параметрами кредитов также являлись: полная стоимость кредита; сумма ежемесячных платежей; стоимость личного страхования, если оно необходимо; отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась значимость банка на отечественном банковском рынке.

Пенсионеры могут получить кредит наличными в АТБ в возрасте до 70 лет включительно. Важным условиям является регулярное получение пенсионных или иных социальных выплат. Кредит наличными АТБ доступен по ставке от 4% годовых. Сумма кредита – от 30 тысяч до 5 миллионов рублей, срок – до 7 лет.