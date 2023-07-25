Альфа-Банк запустил заказ карт с доставкой для родных и близких

Альфа-Банк одним из первых на рынке предложил заказ карт с доставкой родным и близким.

– Клиенты смогут оформить карту к своему счету для другого человека, не приходя в отделение, — банк доставит карту в удобное для получателя место. Карту можно оформить любому человеку от 7 лет, даже если он ещё не клиент Альфа-Банка — бабушке, мужу или жене, ребёнку — кому угодно. Постоянно переводить деньги не нужно — можно просто пополнить счёт, – говорится в сообщении банка.

Клиент сможет видеть полную историю транзакций по всем картам, привязанным к счету, а пользователи его счёта — только по своей. На траты по картам близких можно установить лимиты. Кэшбэк будет за покупки по всем картам. Для каждого человека клиент может бесплатно открыть отдельный счет — например, отдельно на карманные расходы и на репетиторов для ребёнка.

Карту можно оформить в последней версии приложения на андроид и в мобильном банке Альфа-Онлайн с любого устройства.