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Примсоцбанк начал выпускать социальные карты жителя Хабаровского края

Подать заявление на выпуск можно в отделении Банка в Хабаровске.

Получить карту может любой гражданин РФ старше 14 лет, проживающий или временно пребывающий на территории Хабаровского края. Для оформления требуется предоставить паспорт и СНИЛС.

Карта предоставляет доступ к скидкам и бонусам от партнеров Проекта, а также выгодным предложениям платежной системы «Мир».

Выпуск и обслуживание карты производятся бесплатно, также на карту начисляется 5,5% годовых на собственные средства, если среднедневной остаток на карточном счете менее 100 000 руб. и 4% годовых, если среднедневной остаток более 100 000 руб. Максимальная сумма начисления 500 000 руб.

При использовании карты жителя Хабаровского края в общественном транспорте возвращается 3 рубля с каждой поездки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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