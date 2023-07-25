Клиенты Госбанка ЛНР переведены на обслуживание в ПСБ

ПСБ завершил процесс присоединения Государственного банка Луганской Народной Республики (ООО «ПСБ Луганск»). С 22 июля 2023 г. все права и обязанности Госбанка ЛНР в части коммерческой деятельности в полном объеме перешли к ПСБ.

В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры.

Присоединение Госбанка ЛНР к ПСБ открывает его клиентам преимущества обслуживания в федеральной системно значимой кредитной организации и расширяет для них спектр доступных финансовых услуг и высокотехнологичных цифровых сервисов.

В результате интеграции совокупная клиентская база ПСБ в Республике превысила 900 тыс. физических лиц, организаций и предпринимателей. Офисы бывшего Госбанка стали частью региональной сети ПСБ, которая достигла 130 точек обслуживания более чем в 50 городах присутствия на территории ЛНР.

ПСБ, обладая обширным опытом и технологиями реализации интеграционных проектов, обеспечил полностью бесшовный процесс присоединения Госбанка ЛНР. Клиентам не требуется приезжать в отделения банка и переоформлять договоры обслуживания. Все действующие карты, в том числе зарплатные, пенсионные, социальные, а также счета и остатки на них перешли на обслуживание в ПСБ без необходимости каких-либо действий со стороны их держателей. Зачисления продолжают поступать на карты и счета в обычном режиме.

Через банкоматы ПСБ, сеть которых в ЛНР превысила 500 устройств, держатели карт могут подключать систему дистанционного банковского обслуживания, пополнять счета и снимать наличные, осуществлять денежные переводы между своими счетами в ПСБ, получать информацию и мини-выписки по операциям по карте, изменять ПИН-коды, подключать услугу «СМС-информирование».