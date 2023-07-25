Россияне хотят получать пенсию от работодателя 30 тыс. рублей в месяц

В 2023 году рекордное число россиян хотят получать корпоративную пенсию в дополнение к пенсии от государства. При этом желаемый размер пенсии от работодателя почти каждый второй оценил в сумму свыше 30 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведённого Работа.ру и СберНПФ в июле 2023 года среди 3200 респондентов старше 18 лет во всех регионах России.

Как показало исследование, в этом году 85% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Это самое высокое значение с 2021 года. В 2022 году таких желающих было 80%. При этом среди тех, кто хотел бы получать пенсию от работодателя, больше женщин, чем мужчин: 54% и 46% соответственно.

По данным опроса, лишь 2% россиян принимают участие в корпоративных пенсионных программах (КПП). Из них почти каждый второй (48%) принадлежит к возрастной группе 40–50 лет.

Большинство (67%) респондентов признались, что ничего не знают о корпоративных пенсионных программах. 23% опрошенных сказали, что лишь слышали о них, а 8% ответили, что знают о них. Чаще других о своей осведомлённости о КПП сообщали пользователи в возрасте от 55 лет и старше (27%), а также от 40 до 45 лет (25%).

На предложение оценить желаемый размер корпоративной пенсии 42% респондентов ответили, что хотели бы иметь в дополнение к государственной пенсии свыше 30 тыс. рублей в месяц. В 2021 году такие ожидания были лишь у 38%. На пенсию от работодателя в размере 21-30 тыс. рублей рассчитывают 20% опрошенных, 16-20 тыс. ― 21%, 11-15 тыс. ― 12%. На выплату до 10 тыс. согласились лишь 5% участников опроса.

Андрей Половинкин, исполнительный директор дирекции развития бизнеса СберНПФ:

«Наш опрос показал, как меняется отношение россиян к корпоративной пенсии. По сравнению с 2022 годом, в этом году доля тех, кто хотел бы получать дополнительную пенсию от работодателя, выросла на 5 процентных пунктов и достигла 85%. По нашим оценкам, сегодня порядка 30% компаний предлагают своим сотрудникам участвовать в корпоративных пенсионных программах. Неудивительно, что лишь немногие респонденты знают о такой возможности. При этом, как показывает анализ нашего портфеля КПП, предприятия малого и среднего бизнеса полностью финансируют корпоративную пенсию для своих работников. Крупные компании копят вместе с работником: взносы делает как сотрудник, так и работодатель. Так процесс накопления становится более осознанным, а общая сумма сбережений увеличивается почти в два раза. Корпоративные пенсионные программы позволяют выстраивать долгосрочные отношения с сотрудниками и повышать их лояльность, а также поддерживать развитие персонала».