2,92 млн микрозаймов выдано в июне 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2023 года – 3,04 млн ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2023 года, напротив, несколько выросло – на 10,5% (в июне 2022 года – 2,64 тыс. ед.). Данный рост объясняется некоторым сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2023 года было выдано в:

Москве (163,1 тыс. ед.),

Московской обл. (138,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (110,3 тыс. ед.),

Свердловской обл. (104,9 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (102,4 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась во всех регионах страны. При этом самое существенное сокращение зафиксировано в:

Республике Саха (Якутия) (-8,2%),

Воронежской обл. (-7,6%),

Республике Татарстан (-5,8%),

Алтайском крае (-5,7%),

Ханты-Мансийском АО (-5,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,8% и 3,6% соответственно.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

«После некоторого сокращения весной прошлого года сегмент микрозаймов полностью восстановился, и демонстрирует стабильную динамику роста. При этом в июне микрофинансовые организации выдали несколько меньше займов «до зарплаты» по сравнению с предыдущим месяцем. Скорее всего, это было связано с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По всей видимости, они брали паузу, как минимум, до июля, когда микрозаймы стали дешевле в обслуживании. В свою очередь, некоторое увеличение количества выданных займов «до зарплаты» по сравнению с прошлогодними показателями было обусловлено, прежде всего, эффектом низкой базы после снижения выдачи в первой половине 2022 года».

Андрей Грезнев, директор по маркетингу Moneyman:

«Снижение выдачи в июне относительно предшествующего месяца связано, в том числе, с регулированием сектора МФО в части введения с начала 2023 года макропруденциальных лимитов. В I и II кв. 2023 г. на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III кв. – не более 30%. Таким образом, на фоне пересмотра кредиторами скоринговых моделей в сторону ужесточения во II полугодии 2023 г. можно ожидать сохранения тенденции».