Половина жителей Сибири в последние два года стала реже использовать наличные

56% жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия стали использовать наличные деньги в последние два года реже, чем раньше, а 9% хотели бы полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом треть опрошенных по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 4%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Отвечая на открытый вопрос о предпочтительных способах оплаты товаров и услуг (можно было давать более одного варианта ответа), 74% назвали банковские карты, 31% - наличные, 25% перевод по Системе быстрых платежей или карте, 17% бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 13% опрошенных. Еще 22% платят наличными часто, несколько раз в неделю. Редко, время от времени, делают это 43% респондентов. 18% используют наличные, только если нельзя заплатить другим способом. Вообще не пользуются наличными деньгами 4%.

Безналичные расчеты становятся все более популярными. 56% респондентов в последние два года стали использовать наличные реже, чем раньше. Лишь 7% стали использовать их чаще. 22% использовали их часто раньше, используют и сейчас. 11% практически не пользовались наличными раньше, редко используют и сейчас.

Около половины сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии (49%) не намерены менять использование наличных в ближайшие два года. 23% хотели бы использовать их реже, чем сейчас. Еще 9% хотят полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом 10% хотели бы платить наличными чаще, чем сейчас.

* Опрос проведен 10-17 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.