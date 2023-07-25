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Банк «Открытие» запустил депозиты в юанях для малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса разместить депозиты в китайских юанях сроком от 7 до 1170 дней.

Открыть депозит «Классика» в китайских юанях можно в офисах банка «Открытие» и интернет-банке. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено.  Минимальная сумма депозита 10 тысяч юаней, максимальная – 30 миллионов. Ставка по депозиту фиксированная и зависит от срока размещения.

«Мы дополняем нашу продуктовую линейку актуальными предложениями для предпринимателей. Депозит в китайской валюте будет востребован компаниями, ведущими активную внешнеэкономическую деятельность, а также станет важным инструментом для хеджирования валютных рисков», — отметила Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие».

Подробнее узнать об условиях депозита «Классика» в юанях и оставить заявку можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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