Первый спортивный слет предпринимателей и бизнес-интенсив состоялся в Иркутске

Цель – сплотить предпринимательское сообщество, познакомить между собой потенциальных партнеров и поучаствовать в благотворительной акции. Соревнования проходили по четырем видам спорта: волейболу, футболу, шахматам и стрельбе из лука.

– Такое спортивное мероприятие для предпринимателей проводится впервые. Важно, что в соревнованиях в рамках благотворительного проекта «Сердце Лидера» приняли участие дети из трех детских домов Приангарья. Подростки играли в футбол, шахматы, соревновались в стрельбе из лука. Каждый юный спортсмен получил подарок, – сказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Во второй половине дня для предпринимателей Приангарья организовали образовательную часть. В конференц-зале отеля «Звезда» прошел мастер-класс в формате бизнес-интенсива, где перед предпринимателями выступили федеральные эксперты из Санкт-Петербурга и кризис-менеджер из Риги (Латвия).

В образовательной части приняли участие порядка 200 человек, при этом 21 компания – бесплатно, благодаря образовательной услуге центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».