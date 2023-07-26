Схемы движения автобусных маршрутов 2, 3, 55 и 57 временно изменят в Иркутске

В связи с проведением аварийного ремонта участка теплосети по адресу: мкр. Юбилейный, 24 и временным закрытием движения транспорта по дороге, ведущей от остановки «Болотная» к Областной больнице, с 9:00 26 июля до 17:00 28 июля изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС» при следовании от остановки «6-й пос. ГЭС» после объездной дороги мкр. Юбилейный направят по дороге, ведущей от АЗС «КрайсНефть» к Областной больнице, и далее по маршруту. Будут исключены остановки «Болотная» и «Поликлиника № 6».

При движении по маршруту № 3 «6-й пос. ГЭС (мкр Юбилейный) – Студгородок – Ц. Рынок – Аэропорт» автобусы, следуя к остановке «6-й пос. ГЭС», после ул. Сеченова повернут направо на объездную дорогу мкр. Юбилейный и далее проследуют по маршруту. Заезд к Областной больнице и остановки «Библиотека им. Евтушенко», «Подстанция» «Школа № 4», «м/р Юбилейный» будут исключены.

Автобусы № 55 «Н. Ленино – Областная больница» и № 57 «Авиазавод – Областная больница» при движении к остановке «Областная больница» после ул. Сеченова повернут налево на объездную дорогу мкр. Юбилейный и далее проследуют по дороге, ведущей от остановки «мкр Юбилейный» к Областной больнице. Остановки «Болотная» и «Поликлиника № 6» временно исключены.