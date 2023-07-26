Работники Приангарья стали чаще боятся увольнения

Служба исследований hh.ru провела традиционный опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснила, насколько стабильно они ощущают себя на текущем месте работы.

Какие специалисты чаще чувствуют угрозу увольнения

Во втором квартале 2023 года 16% трудоустроенных соискателей-иркутян полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. Любопытно, что доля тех, кто опасается остаться без работы, выросла: так, в первом квартале 2023 года угрозу увольнения испытывали только 14% респондентов из региона. Несмотря на рост этого показателя, стоит заметить, что он ниже средних данных по Сибири и по стране в целом.

Так, в целом по России и Сибирскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность продемонстрировали 20% опрошенных, среди них чаще всего встречаются представители профессиональных сфер «Закупки» (30% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%).

Кто больше всего уверен в стабильности на текущем месте работы

Еще 78% трудоустроенных соискателей из Иркутской области считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По Сибирскому ФО доля таких соискателей составила 70%, по России – 71%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%).

Добавим, что еще 5% соискателей из Иркутской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить серьезность угрозы увольнения.