Банк «Открытие» аккредитовал новые дома в трех жилых комплексах Иркутска

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество аккредитованных объектов на строительном рынке Иркутской области. В июне-июле 2023 года банк аккредитовал дома № 1, 2, 3 в ЖК «Академик» от ООО «Специализированный застройщик «Профиль», дома № 7-12 в жилом комплексе «АВИАТОR» от Группы компаний «Новый город» (АО «СЗ «АЗГИ») и ЖК «Свои люди» от Строительной компании «ВСЕ СВОИ» в селе Пивовариха Иркутского района.

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.