Новости

Силуанов исключил запуск денежного станка

Россия не будет решать финансовые проблемы за счет печатания денег, передают «Известия» слова министра финансов России Антона Силуанова.

Читайте также:

Россияне после начала СВО открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за 27 предыдущих лет
26 июля 2023
Целлюлоза на перепутье: российские ЦБК испытывают серьезные проблемы со сбытом
26 июля 2023

С позицией министра финансов согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она уточняет, что в реальности экономические механизмы несколько сложнее.

«Вертолетные деньги» — это прямая безадресная раздача государством финансовых средств населению. Эти механизмы активно использовались в США в период пандемии 2020–2021 годов. По оценкам NY Times, общий размер стимулов американской экономике в ковидные годы составил около $5 трлн, из них $1,8 трлн пришлось на домохозяйства, а еще свыше $800 млрд — на личные выплаты по чекам. Это позволило американской экономике быстро и с минимальными потерями для потребителей преодолеть кризис, напоминает Беленькая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1295)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
В аэропорту Улан-Удэ построят новый терминал
Международный гостиничный оператор из Таиланда заходит в Шерегеш
«Готовь сани». Иркутяне начали бронировать отели на Новый год
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес