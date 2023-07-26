Силуанов исключил запуск денежного станка

Россия не будет решать финансовые проблемы за счет печатания денег, передают «Известия» слова министра финансов России Антона Силуанова.

С позицией министра финансов согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она уточняет, что в реальности экономические механизмы несколько сложнее.

«Вертолетные деньги» — это прямая безадресная раздача государством финансовых средств населению. Эти механизмы активно использовались в США в период пандемии 2020–2021 годов. По оценкам NY Times, общий размер стимулов американской экономике в ковидные годы составил около $5 трлн, из них $1,8 трлн пришлось на домохозяйства, а еще свыше $800 млрд — на личные выплаты по чекам. Это позволило американской экономике быстро и с минимальными потерями для потребителей преодолеть кризис, напоминает Беленькая.