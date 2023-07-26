В аэропорту Улан-Удэ построят новый терминал

На территории международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ построят новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Пропускная способность аэропорта вырастет до 1 миллион пассажиров в год, сейчас пассажиропоток составляет около 700 тыс. человек.

Михаил Мишустин ознакомился с презентацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». Слева направо: директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, председатель совета директоров холдинга «Новапорт» Роман Троценко, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Фото с сайта Правительства РФ

Как сообщила пресс-служба правительства России, в настоящее время подготовлено основание для фундамента терминала и пожарных резервуаров, ведутся работы по прокладке линий электроснабжения и каналов инженерных сетей.

– Пропускная способность аэропорта «Байкал» составляет на сегодня 200 человек в час на вылет и 250 на прилет. С открытием нового аэровокзального комплекса цифры возрастут до 400 человек на вылет и 500 человек на прилет. После реконструкции пропускная способность аэровокзального комплекса превысит 1 миллион пассажиров в год. Действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов, – говорится в сообщении правительства.

В настоящее время из аэропорта «Байкал» осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям: Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Москва, Нижнеангарск, Новосибирск, Таксимо, Томск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, а также посёлок Хужир. При этом по социально-значимым маршрутам ДФО действуют субсидируемые тарифы.

Ранее сообщалось, что с начала года аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил более 306 тыс. человек, рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24%. Ожидается, что в этом году показатель пассажиропотока превысит 700 тыс. человек.