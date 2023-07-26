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Дожди повлияли на рост цен в Иркутской области

В июне годовой темп прироста цен на продовольствие увеличился до 2,3% после 1,8% в мае. Больше всего на такое ускорение повлияла динамика цен на фрукты и овощи. Об рассказали в пресс-службе Банка России.

Весна и начало лета в этом году в Иркутской области оказались намного холоднее, чем в 2022-м. Это сказалось на работе фермерских хозяйств. Неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки посадки и сбора урожая. В итоге огурцы, выращенные местными фермерами, появились на прилавках позже. Это ускорило годовой рост цен на этот овощ.

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Из-за ослабления рубля увеличилась стоимость импортных поставок овощей и фруктов. Как следствие, замедлилось годовое снижение цен на картофель, морковь, чеснок, а также яблоки, груши и лимоны.

«У животноводов выросли затраты на ветпрепараты и импортные кормовые добавки, которые подорожали из-за ослабления рубля. В результате в июне мясо птицы стало стоить дороже, цены на свинину в годовом выражении снижались медленнее, чем в мае», – отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

В целом годовая инфляция в Иркутской области в июне ускорилась до 3,8% после 3,5% в мае. Подробности в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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