«Готовь сани». Иркутяне начали бронировать отели на Новый год

Аналитики Яндекс Путешествий фиксируют рост спроса пользователей на бронирование отелей на новогодние праздники. Доля таких бронирований в текущем июле в 9 раз выше, чем в июле 2022 года. В среднем пользователи из Иркутска планируют поездки на длинные праздники в 2023 году на 7 дней при стоимости номера за ночь 3 250₽.

В прошлом году похожие относительные и абсолютные значения по бронированиям гостиниц на период Нового года были только к середине октября. Таким образом, ранние бронирования на длинные зимние каникулы в 2023 году начались за 5 месяцев до самого Нового года, что в 2 раза раньше чем в 2022 году – тогда активные бронирования стартовали только за 2,5 месяца до праздника. Текущий горизонт планирования новогодних поездок 2023 года соответствует допандемийному периоду.

Наиболее популярные российские города для бронирований на новогодние праздники у иркутян (указана средняя стоимость ночи в отеле на новогодний период по текущим бронированиям 2023 г.):

Зеленоградск: средняя стоимость ночи – 2 850₽

Москва: средняя стоимость ночи – 3 800₽

Новосибирск: средняя стоимость ночи – 3 200₽

В целом по России пользователи сервиса планируют поездки на новогодние праздники в 2023 году на 4 дня при стоимости номера за ночь 8 000₽. Наиболее популярными регионами для поездок на Новый год у россиян стали Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Карачаево-Черкесская Республика. Из городов лидируют Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.