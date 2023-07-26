Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ухудшения погоды

Он будет действовать с 29 по 31 июля.

Синоптики доложили, что в субботу в регион придут фронты с сильными дождями, грозами и порывистым ветром. Кроме того, в Росводресурсах сообщили, что планируют увеличить водосброс на Иркутской ГЭС.

«Что касается лесных пожаров. Да, пожароопасный сезон в этом году проходит с меньшими потерями. Тем не менее, температура воздуха в августе прогнозируется немного выше нормы. А вот количество осадков на севере будет ниже нормы», – рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.