Новости

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за ухудшения погоды

Он будет действовать с 29 по 31 июля.

Синоптики доложили, что в субботу в регион придут фронты с сильными дождями, грозами и порывистым ветром. Кроме того, в Росводресурсах сообщили, что планируют увеличить водосброс на Иркутской ГЭС.

«Что касается лесных пожаров. Да, пожароопасный сезон в этом году проходит с меньшими потерями. Тем не менее, температура воздуха в августе прогнозируется немного выше нормы. А вот количество осадков на севере будет ниже нормы», – рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
В аэропорту Улан-Удэ построят новый терминал
Международный гостиничный оператор из Таиланда заходит в Шерегеш
«Готовь сани». Иркутяне начали бронировать отели на Новый год
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес