Как в жару уберечь смартфон от перегревания?

Если телефон уже раскалился, придется оказать ему первую помощь.
Жаркое летнее солнце негативно влияет не только на людей, но и на технику. Так, например, смартфоны, которые обычно мы не выпускаем из рук, могут пострадать от перегрева. Тяжелее всего воспринимают высокую температуру аккумуляторы – в них запускаются химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться.
Чтобы сохранить работоспособность гаджета в летний зной, рекомендуется придерживаться простых правил, которыми поделились эксперты МегаФона.
Главное из них – не оставлять смартфон под прямыми лучами солнца и особенно в закрытой машине. Батарея быстро разрядится или телефон отключится, определив слишком высокую температуру.
Второе правило - закрывайте ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, не загружайте на жаре большие файлы, отключите модуль Wi-Fi. Помните, чем меньше операций будет выполнять процессор, тем ниже будет его температура.
Поможет смартфону в жару и уменьшение яркости экрана - так заряд вашего телефона продержится дольше.
Если телефон уже раскалился, придется оказать ему первую помощь:
- Снимите чехол и защитную пленку, чтобы увеличить теплоотдачу.
- Если смартфон стоял на зарядке, ее нужно отключить.
- Положите аппарат в прохладное место, но без резких перепадов температуры, которые опасны для электроники, так что холодильник, лед и вода запрещены.
- Дайте смартфону отдохнуть – не пользуйтесь им какое-то время, пока он снова не придет в норму.