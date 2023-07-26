Как в жару уберечь смартфон от перегревания?

Если телефон уже раскалился, придется оказать ему первую помощь.

Жаркое летнее солнце негативно влияет не только на людей, но и на технику. Так, например, смартфоны, которые обычно мы не выпускаем из рук, могут пострадать от перегрева. Тяжелее всего воспринимают высокую температуру аккумуляторы – в них запускаются химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться.

Чтобы сохранить работоспособность гаджета в летний зной, рекомендуется придерживаться простых правил, которыми поделились эксперты МегаФона.

Главное из них – не оставлять смартфон под прямыми лучами солнца и особенно в закрытой машине. Батарея быстро разрядится или телефон отключится, определив слишком высокую температуру.

Второе правило - закрывайте ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, не загружайте на жаре большие файлы, отключите модуль Wi-Fi. Помните, чем меньше операций будет выполнять процессор, тем ниже будет его температура.

Поможет смартфону в жару и уменьшение яркости экрана - так заряд вашего телефона продержится дольше.

Если телефон уже раскалился, придется оказать ему первую помощь: