Работу коллекторов могут запретить в России

Депутаты планируют запретить деятельность организаций, «чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности», выяснили «Известия».

Такой законопроект группа депутатов от ЛДПР направила на заключение в правительство РФ. Кроме прочего, документ предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

Более половины населения страны выплачивает от одного до трех кредитов, из них свыше 30% тратят на обслуживание долга большую часть своих ежемесячных доходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»). Не менее 8,6 млн граждан России являются неплательщиками, следует из документа. Там же приводятся данные о том, что в стране официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств.

Несмотря на то что в 2016 году был принят закон, запрещающий шантаж, личные угрозы и использование автодозвона, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны, говорится в пояснительной записке.