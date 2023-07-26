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Родителей-одиночек не смогут уволить до достижения ребенком 16-летия

Соцгарантии обернутся проблемами при приеме на работу, сообщают «Известия».

Одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, запретят увольнять – подобную инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас Трудовой кодекс не разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, детям которых не исполнилось 14 лет.

Авторы законопроекта объясняют такую меру конституционным правом ребенка на образование и указывают, что обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет. Но эксперты опасаются, что новая норма увеличит риск отказов при приеме родителей-одиночек на работу.

В России планируют расширить социальные гарантии для трудоустроенных матерей-одиночек: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, запрещающую работодателям увольнять их, если ребенку не исполнилось 16 лет. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, издание также ознакомилось с проектом официального заключения кабмина. Запрет на увольнение распространится и на одиноких отцов и опекунов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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