Спрос на ипотеку под «вторичку» вырос

Разница цен на первичном и вторичном рынках в первом полугодии составил 40%, сообщили «Известиям» в Центробанке со ссылкой на данные Сбериндекса.

В принципе, ЦБ отмечает бурный рост ипотечного рынка. Банк России даже изменил свой прогноз по его динамике на этот год – с 13-17% до 17-21%. Это беспокоит регулятор, но главный вопрос – приведет ли процесс к тому, что уменьшится разрыв между стоимостью вторичного жилья и новостроек, что принципиально для россиян, которые продают квартиры для улучшения условий.

Интересно, что основным драйвером роста стала рыночная ипотека, а не льготная, которая была в лидерах до этого. Так, в июне этого года выдачи кредитов на жилье с господдержкой выросли на умеренные 6%, а, если так можно выразиться, обычные, на 11%.

Центробанк отметил и еще один тренд – перераспределение спроса на вторичную недвижимость с первичной. Как пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, это связано с тем, что на новостройки цены выросли куда существенней, чем на вторичные квартиры. Также, отметил он, «вторичка» выглядит привлекательней, поскольку можно купить жилье с готовым ремонтом и мебелью.