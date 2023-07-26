Число групповых преступлений выросло в России

Число зарегистрированных в стране преступлений за полгода снизилось на 2% по сравнению с шестью месяцами 2022 года. Об этом узнали «Известия».

Всего в стране совершено 983 тыс. преступлений. Статистика демонстрирует снижение числа убийств на 2,1%, до 3937 случаев, тяжких увечий – на 5,2% (8648), изнасилований – на 9,6% (1558). Существенно снизилось число разбойных нападений (почти на 12%) и грабежей (на четверть).

«Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 субъектах Российской Федерации, снижение – в 51 субъекте», – говорится в отчете. Также в МВД сообщили о самом высоком в истории уровне раскрываемости убийств – 99% и значительном сокращении (на 8,3%) нарушений УК в общественных местах.

Наблюдается тенденция к совершению преступлений в соучастии. «Организованными группами или преступными сообществами совершено 18,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+15,9%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 11,8% в январе–июне 2022 года до 12,4%», – говорится в документе.