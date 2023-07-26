Треть российских компаний повысили зарплаты сотрудников во втором квартале 2023 года

За первое полугодие среднее жалованье выросло на 14%, достигнув 58,4 тыс. рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Всего в апреле-июне зарплату сотрудникам подняли 33% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняло участие более 360 компаний из всей России. Остальные организации сохранили жалованье на прежнем уровне, пояснил «Известиям» заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков. При этом в I квартале относительно предыдущего прибавку назначили чуть меньше предприятий – 31%, следует из результатов мартовского опроса.

По итогам первого полугодия 2023-го рынок труда РФ по-прежнему испытывает дефицит кадров.

В этих условиях предприятия конкурируют между собой за кандидатов, предоставляя им более выгодные условия. С января по июль зарплатное предложение выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул Александр Ветерков. По его словам, в некоторых отраслях показатель достиг 22%.