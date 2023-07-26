Состоятельные россияне продолжают закупаться недвижимостью в Дубае

Эксперты компании Elite & Luxury Real Estate проанализировали динамику российского спроса на недвижимость в Дубае.

По итогам первого полугодия 2023 года – с января по июнь включительно – количество запросов на приобретение недвижимости в Дубае со стороны россиян выросло на 39,48% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

Также рост российского спроса в 2023 году зафиксирован относительно 2021 года. Так, в рамках первых шести месяцев 2023 года количество запросов на покупку недвижимости в Дубае выросло на 428,42% относительно аналогичного периода 2021 года.

За первую половину 2023 года количество покупательских запросов из России на покупку недвижимости в Дубае оказалось более чем в 2 раза выше, чем за весь 2021 год (+131,81%).

Несмотря на уверенный рост, в рамках помесячной динамики за последние месяцы количество запросов сокращается. В июне 2023 года число обращений на покупку недвижимости в Дубае снизилось на 9,8% относительно мая 2023 года.

В июне 2023 года количество запросов на покупку недвижимости в Дубае со стороны россиян оказалось на 14,03% выше, чем в июне 2022 года и на 275,66% выше, чем в июне 2021 года.