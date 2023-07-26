Евгения Найдёнова: Турпоток в Иркутскую область сохраняется на уровне прошлого года

По предварительным оценкам, турпоток в Приангарье в летний сезон-2023 сохраняется на уровне прошлого года. Отели и базы отдыха загружены приблизительно на 70%. Об этом во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом, рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

При этом, по отзывам предпринимательского сообщества, плечо бронирования стало короче по сравнению с прошлым годом.

– Если в 2019 году, в допандемийный период, Иркутскую область посетило более 1,8 млн туристов, включая 368 тыс. иностранных гостей, то в 2022 году, при резком снижении количества иностранных туристов, в регионе побывало практически такое же число путешественников, но уже, в основном, из регионов России. И сейчас эта тенденция продолжается. Сегодня Байкал входит в топ мест, которые хотят посетить жители нашей страны, – сказала Евгения Найденова.

Она также напомнила, что перед агентством по туризму региона стоит задача сформировать концепции развития экологического, гастрономического, событийного, круизного туризма.

– Здесь важен концептуальный подход. Поэтому мы активно взаимодействуем в этих вопросах с общественностью, – отметила Евгения Найденова.

Напомним, что турпоток в Иркутскую область в 2020 году составлял 830 тыс. человек, в 2021 – 1,2 млн, в 2022 – 1,55 млн. Ранее сообщалось, что в летний сезон 2023 года регион посетят 600 тыс. туристов.