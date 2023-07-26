Эн+ в десятый раз выпустила молодь пеляди в реки Иркутской области

Из реки Белая пелядь уйдет в Братское водохранилище, а через два года вернется на нерест.

25 июля в Усольском районе энергохолдинг Эн+ выпустил в реку Белая свыше 38 тысяч мальков пеляди. Мероприятие стало юбилейным – за 10 лет компания пополнила водоемы Иркутской области более чем двумя миллионами мальков. Затраты на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов уже превысили 15 миллионов рублей. Это одно из приоритетных направлений работы компании в области охраны окружающей среды.

Подготовка мальков ежегодно проводится на Бельском рыборазводном заводе.

Как отмечают специалисты, это самый эффективный способ выращивания мальков – личинка высаживается в пруды с естественной кормовой базой. Из естественного пруда молодь пеляди попадает в выпускной канал. Далее по реке Белой – в Братское водохранилище. А через два года уже взрослая рыба вернётся обратно в реки Белая, Иркут и Китой на нерест. Таким щадящим способом происходит искусственное воспроизводство водоёмов Приангарья.

«Для нас это юбилейный год, мы уже 10 лет занимаемся выпуском молоди пеляди в Братское водохранилище в рамках программы искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Вопросы экологии региона для нас очень значимы, поэтому искусственное воспроизводство – приоритетное направление. Это эффективный инструмент по сохранению водных биологических ресурсов, водного биоразнообразия, а также увеличения популяции промысловых видов рыб, таких как пелядь. Водное биоразнообразие – один из главных природных ресурсов и способствует устойчивому развитию», – Ксения Алексеева, ведущий инженер Службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов ООО «БЭК» (входит в Эн+).

Охрана окружающей среды – приоритетное направлением работы компании, основанной промышленником Олегом Дерипаской. С 2011 года энергохолдинг развивает комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных воздействий, включающую экологические, научные, образовательные и просветительские проекты.