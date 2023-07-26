hh.ru изменил схему оплаты вакансий

За публикацию вакансий для рабочих работодатели будут платить меньше, за административный персонал - больше. В планах онлайн-платформы – развивать гибкую модель ценообразования.

hh.ru предложил работодателям новую ценовую модель размещения вакансий, которая теперь, помимо региона поиска, учитывает также специализацию будущего сотрудника.

– Новые условия разработаны специально для поддержки компаний малого и среднего бизнеса, – говорится в сообщении hh.ru. – Ранее hh.ru предлагал фиксированную цену объявления, таким образом, вакансии для привлечения линейного персонала, экспертов или ИТ-специалистов обходились бизнесу одинаково. Теперь стоимость публикации вакансий для разных специалистов отличается: цены на размещение вакансий для рабочих позиций стали ниже, чем на привлечение административного персонала. Работодателям больше не придётся тратить одну и ту же сумму и на найм квалифицированного сотрудника, и на подбор синего воротничка — что соответствует актуальной ситуации на рынке труда и уровню конкуренции компаний за одних и тех же людей.

Цена вакансии рассчитывается с учётом специализации соискателей и региона, где проводит поиск работодатель. Условия действуют для компаний, которые приобретают вакансии поштучно и маленькими пакетами до 9 штук.

Главное преимущество для работодателей из малого и среднего бизнеса — возможность сократить стоимость отклика, оптимизировать расходы на подбор персонала и повысить эффективность найма в целом.

hh.ru планирует и дальше развивать гибкую модель ценообразования. Так, в планах компании подключить онлайн-аналитику рынка труда и использовать большие данные для формирования цен на вакансии — количество соискателей, их активность, спрос работодателей, уровень конкуренции, а также учитывать не только потребности компаний в сотрудниках, но и реальное предложение рынка труда.