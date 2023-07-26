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Сбер организовал эмиссию ЦФА для одного из крупнейших московских девелоперов

Сбер выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) Группы «Главстрой» в форме денежных требований сроком на 30 дней и процентным доходом 9,5% годовых.

Один из крупнейших девелоперов Москвы впервые привлек финансирование с помощью ЦФА. Объем первого пробного выпуска составил 10 млн рублей, ГК «Главстрой» рассматривает возможность дальнейших выпусков ЦФА объемом до 500 млн рублей.

Арсен Оганджанян, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Крупнейшие девелоперы проявляют все больший интерес к финансированию своих проектов через эмиссию ЦФА. Рынок ЦФА быстро развивается, расширяется продуктовая линейка цифровых продуктов, предоставляя строительной отрасли новые инструменты инвестирования на рынке жилой и коммерческой недвижимости».

Худякова Элла Владимировна, Финансовый директор ООО «Главстрой»:

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«Главстрой благодарит Сбер за профессиональное сопровождение тестового выпуска ЦФА.  В 2023 году мы планируем организацию новых выпусков ЦФА. В настоящий момент Главстрой изучает возможности реализации цифрового квадратного метра в строящихся объектах.  Токенизация недвижимости расширит возможности физических лиц по инвестированию в жилую недвижимость, а девелоперам позволит увеличить объемы реализации строящегося жилья».

Сбер является одной из аккредитованных платформ, уполномоченных на выпуск ЦФА. Преимущество ЦФА – безопасное проведение сделок: контроль за соблюдением условий решения о выпуске ЦФА обеспечивается смарт-контрактом, соответственно, обязательства контрагентов по сделке с ЦФА исполняются при наступлении определенных обстоятельств без отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон. Информация по сделке с ЦФА хранится в распределенном реестре оператора, действующего под надзором Банка России. Другое важное преимущество данного инструмента – возможность быстро провести эмиссию и размещение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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