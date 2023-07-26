Доля российских сделок в Турции снижается 8 месяцев подряд

По итогам июня 2023 года доля российских сделок на рынке недвижимости Турции достигла отметки 27,92%. Так, наши соотечественники приобрели в этой стране 733 объекта недвижимости из 2625 сделок, которые совершили иностранцы в Турции, отмечают эксперты инвестиционной компании Garnet.

На данный момент доля российских сделок в общем котле иностранных сделок на рынке недвижимости Турции снижается на протяжении восьми месяцев подряд, начиная с ноября 2022 года. Тогда она была на уровне 42,33%.

– Несмотря на снижение, в июне 2023 года доля российских сделок в Турции оказалась выше, чем в июне 2022 года. Так, в начале лета прошлого года доля российских сделок в Турции была на уровне 21,87%, – отмечают эксперты.